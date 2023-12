Problemas na rede elétrica deixa moradores de Itabuna sem água há duas semanas

Moradores de Itabuna aguardam regulação no fornecimento de água. Após a recuperação da rede elétrica no dia 10, a Estação de Captação de Água de Rio do Braço, no distrito de Ilhéus, pôde começar a reestabelecer o fornecimento da região.



Nas duas últimas semanas a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) teve problemas com as redes de energia elétrica nas estações de Castelo Novo no dia 4 de dezembro e em Rio do Braço, no último sábado (9).