Procissão, missa e festa: rodoviários celebram dia de São Cristóvão

Trabalhadores participaram de procissão na manhã desta terça-feira. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A sede do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, em Brotas, amanheceu lotada nesta terça-feira (25). Por lá, a partir das 6h, motoristas e cobradores se reuniram para dar início a um dia de celebrações dedicadas a São Cristóvão, padroeiro da classe. Cerca de 150 profissionais participaram de um café da manhã comemorativo e de uma procissão, carregando a imagem do santo pelo bairro.



Ao fim da procissão, os trabalhadores seguiram com a imagem em carreata para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, onde realizaram missa atribuida a São Cristóvão. Apesar de aposentado, o rodoviário Gilson Cardoso, 63 anos, chegou cedo para a festa, caminhou junto a imagem e fez questão de estar presente na missa.

"Não falto nunca, é o dia de São Cristóvão, nosso protetor. Agradeço pelo cuidado que teve e tem comigo e os meus colegas. Quando comecei a ser cobrador, em 1975, me aproximei do meu santo. Hoje, já são 50 anos de relação e já alcancei muitas graças devido a ele. Não vou parar de agradecer", fala Gilson, explicando que a tradição de agradecimento e cuidado precisa ser preservada por todos os rodoviários.

Como a relação de Gilson, a tradição de fazer festa para o santo existe para o sindicato há cerca de 50 anos. São Cristóvão é conhecido como protetor dos motoristas e também dos viajantes, porque usava toda a sua altura e fortaleza para atravessar pessoas de uma margem à outra de um rio caudaloso, segundo a religião católica. Ele teria, inclusive, atravessado Jesus neste mesmo rio.

A devoção é compartilhada por muitos entre os rodoviários de Salvador. Tanto é que o grupo da procissão encontrou mais colegas na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia e encheram o local. Até quem não é rodoviário foi até a Igreja. O auxiliar de serviços Luiz Augusto Barbosa, 60, é devoto do santo e, por isso, sempre quis participar da festa com os rodoviários. Neste ano, conseguiu e celebrou a chance.

"Sou devoto de São Cristóvão, um padroeiro que cuida de nós sempre e que me acompanha em cada passo. Há alguns anos, acompanho notícia da festa e o sindicato se tornou um grande amigo. Hoje, pude vir e estou muito feliz de participar das celebrações que vão correr o dia todo", conta ele, com o terço enrolado na mão.

Além da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, as igrejas de Cajazeiras e a Matriz da Paróquia São Cristóvão receberam rodoviários para çelebrações eucarísticas. Ao todo, o Sindicato dos Rodoviários estima que 1,5 mil trabalhadores participem das ações e em homenagem ao santo e comemoração do dia do rodoviário.

"Hoje, é feriado reconhecido do rodoviário. Como somos uma categoria essencial, não paramos, mas os trabalhadores ganham horas extra do trabalho integral desse dia. Quem trabalha de manhã, aparece de tarde e vice-versa. Ao todo, são cerca de 1,5 mil pessoas mobilizadas para ações em Brotas, Cajazeiras e São Cristóvão", fala Fábio Primo, presidente do sindicato.