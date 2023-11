Procurado em Goiás por estupro de vulnerável é preso no Oeste baiano

Um foragido da Justiça de Goiás foi preso no final da manhã desta quinta-feira (23) em Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia. Ele foi localizado por policiais da 86ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).



Os PMs faziam parte da Operação Força Total e receberam uma denúncia de que o homem estava na região. Preso em junho por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, ele também tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Goiás, por estupro de vulnerável.