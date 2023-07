Procurado por homicídio no Espírito Santo é preso na Bahia

Um homem do Espírito Santo procurado por homicídio foi detido neste domingo (16), em Nova Viçosa, na Bahia, por equipes da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mucuri). Os PMs faziam rondas na cidade quando localizaram o suspeito.



O comandante da unidade, major Eduardo Fabrício Galvão da Silva, contou que a guarnição patrulhava pela Morada dos Eucaliptos, na localidade de Posto da Mata, no momento em que acontecia uma cavalgada no local.