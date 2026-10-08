CRIME

Produtora de shows de Djavan e Caetano é vítima de racismo em restaurante da Barra: 'É revoltante'

Irá Carvalho é referência no mercado cultural de Salvador há mais de 40 anos

Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:21

Produtora cultural Irá Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram

A vítima de racismo no restaurante da Barra, em Salvador, foi a produtora cultural Irá Carvalho, reconhecida por sua atuação no mercado cultural da capital baiana. O caso ocorreu no Sushi Barra, na noite de quarta-feira (7). O homem foi preso em flagrante por injúria racial e resistência.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria da produtora, Irá estava acompanhada de familiares no estabelecimento quando foi abordada de forma hostil por um homem. Segundo o relato, os insultos começaram durante uma discussão. A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.

Irá Carvalho é produtora cultural há mais de 40 anos 1 de 16

“É revoltante perceber que, em pleno 2026, uma mulher negra ainda precise enfrentar esse tipo de agressão simplesmente por estar em um espaço público. E o que mais me indigna é saber que isso acontece todos os dias com tantas outras pessoas negras, muitas vezes sem a mesma visibilidade. Não quero que o que aconteceu comigo seja tratado como uma simples discussão. Racismo é crime, é violência e precisa ter consequências”, afirmou Irá Carvalho.

Diretora-geral da Íris Produções, Irá Carvalho participou da realização de grandes espetáculos musicais na Bahia. Sua carreira começou em 1984, com a produção do show Fullgás, de Marina Lima, no Teatro Castro Alves.

Irá também é fundadora da Íris Produções, criada em 2005. Ela esteve à frente de apresentações de artistas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Cazuza, Marisa Monte, Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Lulu Santos, além de produções internacionais, como o show da banda A-ha, realizado em Salvador em 1991.