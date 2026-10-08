Produtora de shows de Djavan e Caetano é vítima de racismo em restaurante da Barra: 'É revoltante'

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Millena Marques
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:21
A vítima de racismo no restaurante da Barra, em Salvador, foi a produtora cultural Irá Carvalho, reconhecida por sua atuação no mercado cultural da capital baiana. O caso ocorreu no Sushi Barra, na noite de quarta-feira (7). O homem foi preso em flagrante por injúria racial e resistência.
De acordo com a nota divulgada pela assessoria da produtora, Irá estava acompanhada de familiares no estabelecimento quando foi abordada de forma hostil por um homem. Segundo o relato, os insultos começaram durante uma discussão. A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.
Irá Carvalho é produtora cultural há mais de 40 anos
“É revoltante perceber que, em pleno 2026, uma mulher negra ainda precise enfrentar esse tipo de agressão simplesmente por estar em um espaço público. E o que mais me indigna é saber que isso acontece todos os dias com tantas outras pessoas negras, muitas vezes sem a mesma visibilidade. Não quero que o que aconteceu comigo seja tratado como uma simples discussão. Racismo é crime, é violência e precisa ter consequências”, afirmou Irá Carvalho.
Diretora-geral da Íris Produções, Irá Carvalho participou da realização de grandes espetáculos musicais na Bahia. Sua carreira começou em 1984, com a produção do show Fullgás, de Marina Lima, no Teatro Castro Alves.
Irá também é fundadora da Íris Produções, criada em 2005. Ela esteve à frente de apresentações de artistas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Cazuza, Marisa Monte, Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Lulu Santos, além de produções internacionais, como o show da banda A-ha, realizado em Salvador em 1991.
A reportagem não conseguiu o contato do restaurante. O espaço segue aberto.