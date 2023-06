Professor é preso em Alagoinhas com pornografia infantil no celular

Um professor foi preso com pornografia infantil no celular, em Alagoinhas, na Bahia, nesta terça-feira (20).



A Polícia Civil chegou ao homem depois de ser acionada por uma plataforma de pesquisa na internet, que denunciou o armazenamento de pornografia infantil na conta de um homem.



Com um mandado de busca e apreensão, eles foram até a casa do suspeito, no Centro da cidade, e encontraram nos dispositivos eletrônicos dele "vasto material" de imagens de crianças e adolescentes. O professor atua no Ensino Médio.