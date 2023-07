Professor universitário denuncia abordagem truculenta da PM: 'preconceito estrutual'

O nutricionista e professor universitário William Silva usou suas redes sociais para denunciar um episódio de truculência da Polícia Militar no São Pedro de Ipiaú, na madrugada de sexta-feira (30). De acordo com uma postagem em seu perfil no Instagram, William contou que estava no camarote do evento quando foi abordado por policiais militares da 55ª Companhia Independente (Ipiaú).

“Sob comando do tenente coronel Jocevã, (os PMs) chegaram com cacetes, me empurrando para a parede e me julgaram de ter furtado três celulares. Esses policiais são altamente despreparados, sem capacitação, sem abordagem adequada. Quem me conhece sabe que sempre estudei e sou trabalhador, uma pessoa idônea, não preciso roubar”, relatou, no post.