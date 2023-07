Professora é encontrada morta dentro de matagal em rodovia na Bahia

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um matagal na BA-120, próximo de Ipecaetá, cerca de 170 km de Salvador. O corpo da vítima foi localizado nesta sexta-feira (17), segundo a Polícia Civil.



Tatiane Santana de Jesus tinha 37 anos, saiu do distrito de Cavunge, em direção a uma academia em Ipecaetá. No meio do caminho, a mulher, que era professora da rede municipal, teria sofrido uma tentativa de assalto.



De acordo com o G1, a amiga da vítima, que também estava na moto, alegou que foi agredida e levada para o Hospital Municipal. Já a professora, foi encontrada com um corte no pescoço e amarrada.