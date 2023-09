Professores que incentivarem letramento digital vão ganhar ingressos e viagens

Professores assistem ao lançamento da campanha. Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Um lápis é uma tecnologia que pode ser usada para escrever ou para machucar alguém, da mesma forma uma nova iniciativa quer provar que a internet e o celular, muitas vezes vistos como vilões na sala de aula, podem ser aliados no processo de aprendizagem. Nesta quarta-feira (13), o Município lançou a campanha ‘Letramento Digital na Sala de Aula: Trilha para o Futuro!’ para estimular professores a usarem mais plataformas digitais com os estudantes. Haverá premiações como viagens para Portugal.

A grosso modo, letramento digital é a leitura e produção de textos em ambientes virtuais, como computadores, notebooks, tablets e celulares, e o uso de espaços digitais, como plataformas e redes sociais, no processo de aprendizagem. Em Salvador, os professores da rede municipal podem usar a plataforma Tech4Kids para desenvolver exercícios, games e programas educativos, para isso os docentes receberam chromebooks e os estudantes tablets, e a prefeitura está ampliando o acesso ao wi-fi nas escolas.

A campanha lançada nesta quarta-feira quer estimular os mestres a explorar esse universo e usar mais a plataforma e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) desenvolvido durante a pandemia. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que o objetivo é fazer a inclusão digital das crianças e adolescentes da rede pública pensando na competitividade do mercado de trabalho, cada vez mais dependente da tecnologia.

“Lá atrás foram distribuídos os tablets e chromebooks para os professores com chip e conexão. Estamos agora passando 800 km de infovia na cidade onde todas a escolas passam a ter internet gratuita e rápida, e com isso temos garantida a acessibilidade com os equipamentos. E através do conteúdo da plataforma Tech4Kids e do AVA as crianças são inseridas nesse mundo digital”, afirmou.

Ele explicou que o investimento em tecnologia é para ajudar nas perdas sofridas no processo de aprendizado durante a pandemia e anunciou novidades, como a compra de mais 50 mil tablets para serem entregues aos estudantes, disse que vai equipar 61 laboratórios com quase mil computadores e 318 escolas terão chromebooks permanentes.

“O principal desafio da educação é garantir a alfabetização e o segundo é o letramento digital de nossas crianças. Não tem jeito, essa é a realidade deles e quanto mais cedo começarem mais fácil ficará de aprender. Temos que garantir, através dos conteúdos, que eles se insiram nessa lógica para o futuro. Não estamos falando mais de empregos do futuro, hoje a tecnologia já é a área que melhor remunera no presente”, afirmou.

Durante o evento, realizado no Hotel Fiesta, no Itaigara, professores deram depoimentos de como conseguiram usar a tecnologia positivamente na sala de aula, falaram sobre a importância de inserir as crianças na aprendizagem digital e frisaram que o modelo serve como um complemento do trabalho que é desenvolvido de maneira analógica na sala de aula. O estudante Igor Santos, do 7º ano, fez algumas ponderações.

“Aprender de maneira virtual é muito bom, saber que a gente pode aprender coisas novas jogando ou fazendo um dever on-line é legal, e não dá para negar que a tecnologia está em nossas vidas, mas acho que o importe é saber juntar as duas coisas, as matérias da sala de aula com os ensinamentos digitais”, opinou.

Prêmios

O secretário municipal de Educação, Thiagos Dantas, informou que a pasta está oferecendo treinamento para os professores usarem a plataforma e que a capacitação será intensificada a partir da segunda quinzena de outubro, quando o Município vai inaugurar uma nova sala de qualificação. O gestor frisou que o objetivo da plataforma é aguçar a criatividade e ampliar as possibilidades para os estudantes.

“A ideia é que a gente ofereça os nossos alunos elementos para que eles possam entender que a interação deles com a tecnologia não é apenas navegação, não é apenas consumir conteúdo, que eles possam adquirir competências que permitam que eles façam parte do processo, inovar no processo, e seja um caminho para se tornar um cidadão pleno, por isso, engajar a rede é fundamental”, explicou.

Para estimular a participação da rede a prefeitura pensou em algumas premiações. As escolas que tiverem maior percentual de estudantes inseridos no letramento digital e os professores com mais quantidade de aulas nesse modelo serão premiados. A primeira fase da campanha ocorre de 1° de outubro a 30 de novembro. Os vencedores receberão entradas para um show exclusivo de Carlinhos Brown no Wet’n Wild, no dia 8 de dezembro, numa apresentação especial para educadores da rede municipal. Serão distribuídos 1,5 mil ingressos, com direito a acompanhante. O artista esteve no evento, eu uma palhinha e arrancou aplausos da plateia.

A segunda fase da campanha será iniciada em 15 de fevereiro de 2024 e se encerra em 30 de abril. Nela, os prêmios são 30 viagens para a cidade de São Paulo, onde os contemplados participarão de um congresso de Educação e Tecnologia, além de terem dias livres para lazer e entretenimento. Nesta etapa também estão previstas 10 viagens para Lisboa, em Portugal, com programação que envolve conhecer empresas de tecnologia, visita a escolas e turismo cultural. Serão sete dias na capital portuguesa.

Segundo a prefeitura, atualmente o letramento digital na rede municipal de ensino abrange cerca de 80 mil alunos que estudam do 2º ao 7º anos do Ensino Fundamental I ao Ensino Fundamental II. A plataforma Tech4Kids foi implantada em 2020, durante a pandemia, e oferece noções de ciência da computação. Na prática, os alunos manuseiam tablets conectados com a plataforma “ubbu” – utilizada em vários países, como Estados Unidos, África do Sul, Espanha e Noruega. A ferramenta proporciona um aprendizado divertido, através de jogos interativos, vídeos animados e exercícios.

Confira as premiações já anunciadas:

• 1,5 mil ingressos serão distribuídos para professores assistirem ao show exclusivo de Carlinhos Brown no Wet’n Wild, no dia 8 de dezembro;

• Serão realizadas 30 viagens para a cidade de São Paulo (SP), onde os contemplados participarão de um congresso de Educação e Tecnologia, além de terem dias livres para lazer e entretenimento;

• Serão realizadas 10 viagens para a cidade de Lisboa, em Portugal, com programação que envolve conhecer empresas de tecnologia, visita a escolas e turismo cultural. Serão sete dias na capital portuguesa;