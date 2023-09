Professores que não receberam abono extraordinário do Estado reclamam: 'Preciso me manter'

Crédito: Divulgação/Saeb

Um grupo com mais de 100 professores está reivindicando o pagamento do abono extraordinário anunciado pelo Governo do Estado, juntamente com o pagamento da segunda parcela referente aos precatórios do Fundef. Esses valores estavam previstos para entrar na conta dos servidores entre os dias 4 e 6 de setembro.



O abono foi direcionado para todos os professores e coordenadores pedagógicos do Estado, incluindo servidores ativos, aposentados e profissionais contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), independente destes trabalhadores terem atuado ou não no período de erro no repasse das verbas do Fundef - de janeiro de 1998 a dezembro de 2006.

No entanto, não foi o que aconteceu com a professora Nivea Aparecida. Após o anúncio com a data para o pagamento, a docente se programou financeiramente e comprometeu o salário de agosto, confiando no abono para repor outros gastos. Ela passou a última quarta-feira (6) esperando o dinheiro cair na conta.

"Gastei meu salário esperando esse. Não liguei para a Secretaria de Educação pois fiquei aguardando. Mas quando a noite chegou tentei acessar o RH Bahia e deu usuário não encontrado. Aí me desesperei", conta a professora que atua com contrato Reda e tem uma carga horária de 20h. Pela regra estabelecida pelo governo, ela deveria receber R$ 2.975. Os professores com carga horária de 40 horas, o valor do pagamento foi o dobro: R$ 5.950,70.

O mesmo aconteceu com o professor de inglês Luciano Borges. Ele também foi contratado via Reda e atua com carga horária de 20h. Borges está de licença médica tratando depressão e aproveitou o salário para garantir todos os medicamentos que vai precisar, confiando no abono para pagar o aluguel. "Uma falta de respeito com o professor que está doente. Preciso me manter. E tenho direito a esse abono extraordinário", reclamou Borges.

O professor explica ainda que a SEC o orientou a abrir um Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV), mas que ele ainda encontra dificuldades de fazer essa solicitação. "Só mandou entrar com RDV. Como é que eu vou sair daqui de Alagoinhas para ir até Salvador, no NTE (Núcleo Territorial de Educação), para abrir uma RDV? É uma falta de respeito. Se eu estivesse bem de saúde estaria em sala de aula", disse.

Robson Mattos é professor de física e atua no estado através do Reda desde 2010, teve o último contrato renovado até janeiro de 2024 e recebeu o salário de agosto normalmente. "Eu estava na folha de agosto. Porém acho que fui exonerado agora em setembro por ter ficado excedente, pois não consigo acessar o portal do RH com minha matrícula. Mas pela Lei publicada em 25 de agosto todos que estavam em folha teriam direito", explicou.

A presidente da Associação Classista da Educação e Esporte (Aceb), Marinalva Nunes, informou à reportagem que muitos professores entraram em contato por não ter recebido os valores prometidos pelo governo. "Os que eu atendi realmente não tinham direito. O abono é para os professores ativos, coordenadores pedagógicos, Redas e aposentados da folha de agosto", acrescentou.

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia informou ao CORREIO que o abono extraordinário foi disponibilizado no dia 6 de setembro para 85.245 professores e coordenadores pedagógicos do Estado, incluindo aposentados e contratados por meio do Reda.

A SEC disse ainda que os professores que precisam obter informações sobre o pagamento dos precatórios do Fundef devem entrar em contato através dos e-mails [email protected], [email protected]ção.ba.gov.br e o telefone da Comissão Precatórios Fundef: (71) 3115-9104/9105.

Além do professor Robson Mattos que acreditava que foi exonerado, a professora Nívea também descobriu nesta sexta-feira (8) está em processo de desligamento. "[O contrato] está em fase de encerramento e não me comunicaram. Descobri hoje porque liguei", lamentou. "Não tem aviso prévio nem nada. Eles apenas bloqueiam o acesso ao RH e não mandam nem e-mail para avisar", completou Mattos.

Sobre este assunto, a SEC informou que "os colaboradores Reda não são nomeados e exonerados em Diário Oficial do Estado, mas sim assinam contratos temporários, com data pré-definida para início e término do exercício das atividades."

30% são aposentados

Quase 50 mil servidores aposentados receberam o abono extraordinário concedido no pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundef. Os créditos alcançaram, além dos mais de 37 mil inativos que têm direito ao repasse principal, cerca de 12.400 servidores aposentados que também puderam receber o abono.

Somente para este, público foram destinados R$ 255,4 milhões de um total de R$ 416 milhões – 30% do montante ressarcido ao Estado – direcionados especificamente para o abono extraordinário.

Segunda parcela dos precatórios