Profissionais de RH acreditam que o ChatGPT facilitará contratação

Segundo uma pesquisa do Pandapé, plataforma de RH do Infojobs, 61% dos profissionais do setor já adotam a contratação de forma digital. Dentre esses profissionais, 11% utilizam software de recrutamento e seleção com integração com o GPT, tecnologia por trás do ChatGPT. Além disso, cerca de 19% dos profissionais de RH afirmaram já ter utilizado o modelo generativo em diferentes processos, incluindo a criação de descritivos de vagas (28%), ideias de palavras-chave (15%), perguntas para entrevistas (17%), elaboração de testes (14%) e criação de comunicados (26%).