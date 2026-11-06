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Programa abre vagas para recém-formados com bolsas de até R$ 2,5 mil na Bahia

Inscrições são gratuitas e seguem abertas até 13 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:14

Programa de Residência Agropecuária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)
Programa de Residência Agropecuária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Crédito: Divulgação

Recém-formados em cursos técnicos e superiores ligados ao agronegócio podem concorrer a 15 vagas no Programa de Residência Agropecuária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Na Bahia, os selecionados receberão bolsas mensais de até R$ 2,5 mil durante seis meses de experiência prática no setor produtivo. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 13 de novembro,  por meio do site do Senar.

A iniciativa é voltada para profissionais que concluíram a formação nos últimos dois anos. Para quem possui ensino superior, podem participar graduados em Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agronômica.

Durante a residência, os participantes terão contato direto com a rotina do campo e poderão aplicar os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica. A proposta também inclui o desenvolvimento de habilidades relacionadas à Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), atividade voltada ao acompanhamento e à orientação de produtores rurais.

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As oportunidades estão distribuídas em nove municípios baianos: Feira de Santana, Gandu, Irecê, Itamaraju, Itapetinga, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Miguel Calmon e Senhor do Bonfim. As cidades contam com Centros de Capacitação Regional do Senar.

O programa busca aproximar a formação profissional das demandas do agronegócio, além de ampliar as oportunidades de inserção de novos profissionais no mercado de trabalho e contribuir para a qualificação da mão de obra no setor agropecuário.

Tags:

Bahia Bolsas

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