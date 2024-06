Programa de capacitação profissional da Prefeitura de Salvador realiza formatura de três mil alunos

Cerca de três mil alunos receberam o certificado de formatura do programa Treinar para Empregar, programa de capacitação profissional realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). O evento foi realizado na tarde desta quarta-feira (12), no Comércio.

Criado em 2021, o programa já capacitou mais de 60 mil pessoas em áreas como saúde, varejo e logística. De acordo com a secretária da pasta, Mila Paes, o programa surgiu após conversas com os empresários dos ramos que mais geraram empregos na capital.

“A gente treina e qualifica as pessoas com o objetivo de gerar renda e aumentar as oportunidades para cada pessoa. O que todo mundo quer é oportunidade, e o programa é um realizador de sonhos que está há três anos empregando e mudando a vida das pessoas”, disse.