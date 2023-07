Programa de gestão para municípios abre inscrições até sexta (7)

Uma nova edição do '+Líderes', programa de gestão estratégica em governos municipais, será realizada no próximo mês. As inscrições para a segunda turma, que irá auxiliar 10 municípios a aprimorar a gestão de líderes públicos, estão abertas até esta sexta-feira (7). Os interessados devem acessar o site materiais.vetorbrasil.org/lp-mais-lideres. A iniciativa é promovida pelas ONGs Vetor Brasil e Instituto Gesto, especializadas em capacitação profissional para atuação na administração pública.