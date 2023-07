Programa Jovens Embaixadores abre inscrições para estudantes do Ensino Médio

Programa Jovens Embaixadores . Crédito: Seed/Divulgação

Estudantes de 15 a 18 anos da rede estadual de ensino engajados em iniciativas de empreendedorismo e impacto social, por pelo menos seis meses, que desejam participar do Jovens Embaixadores 2024 têm até o dia 13 de agosto para se inscrever.



Promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o programa leva jovens do Ensino Médio das redes públicas de todo o país para um intercâmbio de duas semanas nos EUA. Para obter informações e fazer sua inscrição, o interessado deve acessar o site www.jovensembaixadores.org.br.

O intercâmbio está previsto para acontecer de 19 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024. Os selecionados serão anunciados até o dia 3 de novembro. Além de estarem à frente de iniciativas que busquem soluções criativas para problemas em suas comunidades, os estudantes devem ter um perfil de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.

De acordo com o edital do Jovens Embaixadores, o programa “busca estudantes que querem desenvolver uma ideia, um produto ou serviço com o objetivo de beneficiar não somente a si próprio, mas também a sua comunidade, independentemente de serem ações grandes ou pequenas, ou da área de empreendedorismo, como por exemplo, inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais e cooperativas em geral, entre outros”.