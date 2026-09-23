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Programa oferece capacitação gratuita para pequenos empreendedores de seis cidades da Bahia

Inscrições seguem abertas até domingo (27); formação terá 30 horas e será realizada presencialmente em Candeias

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:06

Trilha de Aprendizagem Empreendedora do Programa Rede de Valor
Trilha de Aprendizagem Empreendedora do Programa Rede de Valor Crédito: Divulgação/Acelen

Pequenos empreendedores de seis municípios da Bahia podem se inscrever gratuitamente em uma capacitação voltada à gestão e ao desenvolvimento de negócios. As inscrições para a Trilha de Aprendizagem Empreendedora do Programa Rede de Valor seguem abertas até domingo (27), por meio de formulário online.

A iniciativa é voltada para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenos empresários de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, além das ilhas de Bom Jesus dos Passos, de Maré e dos Frades. Ao todo, serão selecionados 25 participantes.

A formação terá 30 horas de duração, divididas em dez encontros presenciais. As atividades serão realizadas no Acelen Acender, em Candeias, entre 14 de outubro e 18 de novembro de 2026, às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Após essa etapa, os candidatos passarão por análise de documentos e dinâmica de grupo.

A capacitação pretende trabalhar temas relacionados à gestão dos negócios, desenvolvimento de competências empreendedoras, qualificação técnica e preparação para novas oportunidades de mercado. O programa é realizado pela Acelen, em parceria com a AVSI Brasil, e atende empreendedores de comunidades próximas à Refinaria de Mataripe.

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Desde a primeira edição, em 2023, o Programa Rede de Valor já capacitou 44 microempreendedores. Entre os participantes está a Essi Engenharia, empresa de Marcio Teixeira, que posteriormente passou a prestar serviços à AVSI.

“Participamos dos treinamentos, conhecemos outras empresas e entendemos que a iniciativa realmente buscava criar oportunidades para fornecedores locais. Passamos a prestar diversos serviços ao Acelen Acender e isso fortaleceu a empresa, trouxe novas oportunidades de trabalho e deu mais segurança para continuar investindo no seu crescimento”, afirma Marcio.

Outra empresa beneficiada pela iniciativa foi a Bom Gosto, que passou a fornecer produtos e serviços para a Refinaria de Mataripe e atualmente é responsável pela lanchonete do espaço de convivência da planta.

Tags:

Empreendedorismo Acelen

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