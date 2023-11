Programa vai oferecer 6 meses de capacitação gratuita para jovens de Salvador

Serão seis meses de capacitação, com aulas presenciais em escola e outros equipamentos da prefeitura, e com possibilidade de contratação após a formação. Os cursos serão nas áreas de saúde, construção civil, turismo, varejo e arte e entretenimento. O Programa Geração SSA foi lançado nesta segunda-feira (27) e tem 6 mil vagas. As inscrições podem ser realizadas através do portal Treinar para Empregar.