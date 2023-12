Projeto acústico do Hub da Construção transforma mais de 55 mil garrafas PET

Mais de 55 mil garrafas PET foram retiradas do meio ambiente e transformadas em produtos acústicos sustentáveis para as obras do edifício-sede do Hub da Construção. O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) recebeu um grupo seleto de arquitetos para visitação da obra com projeto acústico baseada na sustentabilidade nesta sexta-feira (15), em celebração do Dia do Arquiteto.



O projeto arquitetônico do edifício é assinado pelas arquitetas Flávia Porto e Giovanna Portella. Com parceria da empresa Trisoft, foi possível a utilização de materiais com PET 100% reciclados, que além de não usar água e aditivos químicos no processo produtivo, também contam com logística reversa. Todo o projeto do Hub da Construção foi pensado seguindo o compromisso com a inovação e a responsabilidade ambiental.