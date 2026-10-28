BAHIA

Projeto capacita mulheres em panificação artesanal em Catu

Iniciativa “Mães que Produzem” oferece formação profissional, noções de empreendedorismo e melhorias na estrutura de produção da Creche São Judas, na comunidade Bom Viver

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:28

Projeto Mães que Produzem Crédito: Acelen

Vinte mulheres da comunidade Bom Viver, em Catu, na Região Metropolitana de Salvador, participam de uma formação em panificação artesanal com a proposta de ampliar oportunidades de geração de renda e incentivar a autonomia financeira. A iniciativa integra o projeto “Mães que Produzem”, apoiado pela Acelen, e é realizada na sede da Associação Beneficente e Comunitária São Judas do Bom Viver, conhecida como Creche São Judas.

A instituição já produz pães em pequena escala para complementar a alimentação oferecida às crianças atendidas. Com a chegada do projeto, a atividade ganha a perspectiva de se tornar uma oportunidade de qualificação profissional para as mães da comunidade. Além das aulas, a iniciativa prevê investimentos na estrutura produtiva, com a aquisição de equipamentos para aprimorar as condições de trabalho.

A proposta é oferecer às participantes conhecimentos que possam ser aplicados tanto na produção artesanal quanto na organização de uma atividade comercial. O objetivo é contribuir para que mulheres em situação de vulnerabilidade social desenvolvam novas habilidades, ampliem suas possibilidades de renda e fortaleçam sua participação na economia local.

“Mais do que ensinar uma receita de pão, o projeto busca ensinar possibilidades. A panificação é uma ferramenta para desenvolver uma habilidade profissional, mas também pode ser o ponto de partida para um negócio, uma fonte de renda e uma nova perspectiva para essas mulheres e suas famílias”, afirma João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Acelen.

A formação terá duração aproximada de três meses, com carga horária total de 48 horas. O conteúdo inclui práticas de manipulação e segurança dos alimentos, técnicas de panificação artesanal e fundamentos de empreendedorismo. As atividades serão conduzidas de maneira prática, com experiências que envolvem desde a produção até a padronização dos produtos e a gestão de uma iniciativa produtiva.

O projeto também prevê a distribuição de pães na própria comunidade. Parte da produção será destinada às famílias das participantes e das crianças atendidas pela creche, ampliando o alcance da iniciativa para além da capacitação profissional.

Ao combinar formação técnica, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da estrutura da instituição, o “Mães que Produzem” busca criar condições para que as participantes transformem o aprendizado em novas perspectivas profissionais e econômicas.

Sobre a Acelen

Criada para ser uma empresa de energia do Mubadala Capital, braço de investimentos do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, a Acelen tem como propósito atuar na transição energética. Na Bahia, a companhia assumiu a gestão da Refinaria de Mataripe e, desde então, implementou um programa de modernização voltado à segurança, automação, eficiência operacional e diversificação produtiva.

A empresa também inaugurou o Acelen SolarPark I, planta solar própria com capacidade de 161 MW, localizada no semiárido baiano e desenvolvida para atender à demanda de energia externa da Refinaria de Mataripe. O empreendimento conta com a parceria da Illian Energias Renováveis e da Perfin Infra.