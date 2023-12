Projeto de lei que obriga estabelecimentos a ajudarem mulheres vítimas de assédio é aprovado

Um projeto de lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia. O texto segue agora para sanção do governador Jerônimo Rodrigues.



De autoria da deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil), o projeto 24.799/2023 tem como objetivo proteger mulheres que se sintam em situação de assédio ou risco à vida e integridade física nas dependências de estabelecimentos. Entre as medidas previstas estão que o estabelecimento precisa ofertar um acompanhante para a mulher até o veículo, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. Além disso, cartazes devem ser fixados no local informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio.