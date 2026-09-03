Projeto Identidades amplia atuação em Salvador e RMS com ações de valorização das culturas afro-brasileira e indígena

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00
O Projeto Identidades chega à segunda edição ampliando sua atuação em Salvador e na Região Metropolitana. Realizada pela Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo, a iniciativa promove gratuitamente oficinas, rodas de conversa e atividades de formação voltadas à valorização das culturas afro-brasileira e indígena, reunindo estudantes, educadores, crianças e jovens em experiências de arte, literatura e educação.
Após uma primeira edição realizada entre julho de 2025 e abril de 2026, o projeto amplia o público atendido e passa a contemplar também organizações sociais que trabalham diretamente com crianças e jovens. Até então, as atividades eram destinadas exclusivamente a estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio da rede pública.
Nesta segunda edição, serão realizados seis encontros socioculturais presenciais em escolas públicas e espaços de organizações sociais selecionados por meio de chamada pública. A programação reúne rodas de conversa com artistas, escritores e educadores negros e indígenas, além de oficinas que apresentam aos participantes diferentes linguagens artísticas.
Entre as atividades estão oficinas de escrita criativa, grafismo indígena, estética afro, grafite e história em quadrinhos. Os encontros também abordarão temas como memória, ancestralidade, identidade, representatividade e as experiências das populações afro-brasileiras e indígenas.
Formação para educadores
A programação inclui ainda uma oficina online de práticas pedagógicas afrocentradas destinada a professores e profissionais da educação das instituições participantes.
A formação pretende oferecer ferramentas para o cotidiano escolar e contribuir para a implementação da Lei nº 11.645/2008, que determina a inclusão da história e das culturas afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica.
Experiência começou nas escolas
Na primeira edição, o Projeto Identidades passou por escolas públicas de Salvador com rodas de conversa e oficinas de escrita criativa, desenho, dança, rima, grafite e turbantes. Manifestações culturais como samba de roda, afoxé, capoeira e zambiapunga também integraram a programação.
As atividades estimularam discussões sobre memória, pertencimento, resistência cultural e representatividade, aproximando os estudantes de diferentes expressões da cultura baiana e de suas raízes afroindígenas.
Fundada em 1986, a Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo desenvolve projetos nas áreas de cultura, literatura e educação. Entre as iniciativas realizadas estão a Festa de Arte e Literatura Negra Infantojuvenil – Arte e Identidade e o Literama Infantil – Circuito de Contação de Histórias Negras.
“O Identidades nasce da necessidade de aproximar a juventude de suas raízes e mostrar que a cultura afro-brasileira e indígena está presente na nossa história, na nossa arte e na nossa identidade. Nesta segunda edição, queremos chegar a novos territórios e ampliar esse diálogo também para organizações que atuam diretamente com crianças e jovens”, destaca a coordenação do projeto.
Inscrições prorrogadas
Escolas públicas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio e organizações sociais que atendam crianças e jovens em Salvador e na Região Metropolitana podem participar da chamada pública para receber as atividades.
As inscrições foram prorrogadas até 10 de setembro de 2026. O resultado da seleção será divulgado em 21 de setembro, nas redes sociais do Quero Ver o Momo e por contato direto com as instituições selecionadas.
A Rota do Identidades – Ciclo 2 será realizada entre setembro de 2026 e abril de 2027. Terão prioridade instituições e territórios que ainda não participaram dos ciclos anteriores, com o objetivo de ampliar o alcance da iniciativa e chegar a novos públicos e comunidades.
Todas as atividades são gratuitas.
Serviço
Projeto Identidades – 2ª edição
Realização: Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo
Inscrições: até 10 de setembro de 2026
Resultado: 21 de setembro de 2026
Período das atividades: setembro de 2026 a abril de 2027
Público: estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da rede pública e organizações sociais que atendam crianças e jovens
Abrangência: Salvador e Região Metropolitana
Programação: rodas de conversa, oficinas criativas e oficina online de práticas pedagógicas afrocentradas
Participação: gratuita
Informações: blocoqueroveromomo@gmail.com