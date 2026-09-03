EDUCAÇÃO

Projeto Identidades amplia atuação em Salvador e RMS com ações de valorização das culturas afro-brasileira e indígena

Inscrições foram prorrogadas até 10 de setembro; segunda edição leva oficinas e rodas de conversa gratuitas a escolas públicas e organizações sociais de Salvador e Região Metropolitana

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

Infância, identidade e ancestralidade em experiências de valorização da cultura afro-brasileira Crédito: Shutterstock

O Projeto Identidades chega à segunda edição ampliando sua atuação em Salvador e na Região Metropolitana. Realizada pela Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo, a iniciativa promove gratuitamente oficinas, rodas de conversa e atividades de formação voltadas à valorização das culturas afro-brasileira e indígena, reunindo estudantes, educadores, crianças e jovens em experiências de arte, literatura e educação.

Após uma primeira edição realizada entre julho de 2025 e abril de 2026, o projeto amplia o público atendido e passa a contemplar também organizações sociais que trabalham diretamente com crianças e jovens. Até então, as atividades eram destinadas exclusivamente a estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio da rede pública.

Nesta segunda edição, serão realizados seis encontros socioculturais presenciais em escolas públicas e espaços de organizações sociais selecionados por meio de chamada pública. A programação reúne rodas de conversa com artistas, escritores e educadores negros e indígenas, além de oficinas que apresentam aos participantes diferentes linguagens artísticas.

Entre as atividades estão oficinas de escrita criativa, grafismo indígena, estética afro, grafite e história em quadrinhos. Os encontros também abordarão temas como memória, ancestralidade, identidade, representatividade e as experiências das populações afro-brasileiras e indígenas.

Formação para educadores

A programação inclui ainda uma oficina online de práticas pedagógicas afrocentradas destinada a professores e profissionais da educação das instituições participantes.

A formação pretende oferecer ferramentas para o cotidiano escolar e contribuir para a implementação da Lei nº 11.645/2008, que determina a inclusão da história e das culturas afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica.

Experiência começou nas escolas

Na primeira edição, o Projeto Identidades passou por escolas públicas de Salvador com rodas de conversa e oficinas de escrita criativa, desenho, dança, rima, grafite e turbantes. Manifestações culturais como samba de roda, afoxé, capoeira e zambiapunga também integraram a programação.

As atividades estimularam discussões sobre memória, pertencimento, resistência cultural e representatividade, aproximando os estudantes de diferentes expressões da cultura baiana e de suas raízes afroindígenas.

Fundada em 1986, a Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo desenvolve projetos nas áreas de cultura, literatura e educação. Entre as iniciativas realizadas estão a Festa de Arte e Literatura Negra Infantojuvenil – Arte e Identidade e o Literama Infantil – Circuito de Contação de Histórias Negras.

“O Identidades nasce da necessidade de aproximar a juventude de suas raízes e mostrar que a cultura afro-brasileira e indígena está presente na nossa história, na nossa arte e na nossa identidade. Nesta segunda edição, queremos chegar a novos territórios e ampliar esse diálogo também para organizações que atuam diretamente com crianças e jovens”, destaca a coordenação do projeto.

Inscrições prorrogadas

Escolas públicas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio e organizações sociais que atendam crianças e jovens em Salvador e na Região Metropolitana podem participar da chamada pública para receber as atividades.

As inscrições foram prorrogadas até 10 de setembro de 2026. O resultado da seleção será divulgado em 21 de setembro, nas redes sociais do Quero Ver o Momo e por contato direto com as instituições selecionadas.

A Rota do Identidades – Ciclo 2 será realizada entre setembro de 2026 e abril de 2027. Terão prioridade instituições e territórios que ainda não participaram dos ciclos anteriores, com o objetivo de ampliar o alcance da iniciativa e chegar a novos públicos e comunidades.

Todas as atividades são gratuitas.

Serviço

Projeto Identidades – 2ª edição

Realização: Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo

Inscrições: até 10 de setembro de 2026

Resultado: 21 de setembro de 2026

Período das atividades: setembro de 2026 a abril de 2027

Público: estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da rede pública e organizações sociais que atendam crianças e jovens

Abrangência: Salvador e Região Metropolitana

Programação: rodas de conversa, oficinas criativas e oficina online de práticas pedagógicas afrocentradas

Participação: gratuita