CAPACITAÇÃO

Projeto inscreve para curso gratuito de design e empreendedorismo em Dias D’Ávila

Iniciativa vai capacitar 60 pessoas, a partir de 16 anos, residentes do município

Publicado em 19 de março de 2024 às 16:36

Curso inscreve até o final de março Crédito: Divulgação

Um curso para capacitar pessoas em design e empreendedorismo com foco na reciclagem de plástico está com inscrições abertas em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O projeto Ateliê Criativo tem vaga para 60 pessoas e inscreve até 28 de março. Podem participar moradores da cidade com mais de 16 anos.

Realizada pela Quest/Zeppelin, com patrocínio da Braskem por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa oferece um curso gratuito, com carga horária de 192 horas distribuídas ao longo de oito meses. Com turmas nos turnos matutino e vespertino, as aulas estão programadas para ocorrer duas vezes por semana, a partir de 1º de abril, na Escola Municipal Anísio Teixeira, localizada no bairro Parque Petrópolis, em Dias d’Ávila. Clique aqui para se inscrever.

O curso oferece um laboratório completo, com ferramentas elétricas e manuais, computadores e softwares de design, além de máquinas como trituradora, injetora, prensa fria e forno elétrico de alta capacidade. Com esses equipamentos, será possível, por exemplo, transformar tampinhas plásticas em objetos, como porta-copos, banquinhos, chaveiros e fruteiras.

"Estamos estruturando e apoiando uma ação de economia circular, ao mesmo tempo em que oferecemos um meio para que os participantes possam gerar renda", explica a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges.

Durante as atividades, os participantes irão explorar as propriedades do plástico, sua cadeia de produção, os processos de reciclagem e reuso, produzindo objetos e peças de design de uso cotidiano e de interesse artístico. Ao final do curso, os alunos apresentarão um trabalho individual, como forma de avaliar seu aprendizado, que resultará em uma exposição pública na cidade.

Além da capacitação em design e reciclagem, o Ateliê Criativo oferece uma parceria estratégica com o Sebrae. A instituição promoverá um curso específico de planejamento financeiro e empreendedorismo para os participantes. Além disso, disponibilizará uma incubadora de projetos, que auxiliará na criação de marcas e produtos, e uma oficina de fabricação e manutenção de máquinas relacionadas à reciclagem do plástico. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Dias D’Ávila, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Serviço:

O quê: inscrições para o Projeto Ateliê Criativo

Quando: até 28 de março pelo link bit.ly/AtelieCriativoDiasDavila

Início das aulas: 1º de abril