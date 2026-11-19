CULTURA

Projeto Irmandade Negra reúne Pinotte do Guetto, Ricardo Assis e Bira Afrosambah no Pelourinho

Apresentação gratuita acontece nesta quinta (19), véspera do feriado da Consciência Negra, no Largo Pedro Arcanjo, a partir das 19h

Moyses Suzart

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:58

Projeto Irmandade Negra Crédito: Divulgação

O cantor Pinotte do Guetto comanda mais uma edição do Projeto Irmandade Negra, nesta quinta-feira (19), a partir das 19h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A apresentação, que acontece na véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, terá entrada gratuita e contará com a presença do cantor Ricardo Assis e participação especial de Bira Afrosambah. O encontro promete celebrar a música afro-baiana e valorizar a cultura negra por meio de ritmos, histórias e manifestações artísticas que fazem parte da identidade cultural de Salvador.

Idealizado pelo cantor Raimundo Nonato Jesus dos Santos, conhecido artisticamente como Pinotte do Guetto, o Projeto Irmandade Negra chega ao seu sétimo ano com a proposta de promover a valorização da cultura afro-brasileira, o fortalecimento da identidade negra e o combate ao racismo. A iniciativa tem como inspiração o conceito de irmandade, associado à união, à fraternidade e aos vínculos comunitários, e busca transformar a música em um espaço de encontro, reconhecimento e celebração das raízes africanas presentes na formação cultural brasileira.

Natural do Vale do Matatu, mais especificamente na Baixa do Tubo, Pinotte construiu sua trajetória artística a partir da convivência com a cultura popular e os movimentos musicais da cidade. Filho do capoeirista e cantor Vadinho Pinote, de quem herdou o apelido artístico, começou a se aproximar da música ainda jovem. Aos 16 anos, passou a integrar grupos e blocos afro, como o Alafim, a Banda Cabelo de Sapo, o Grupo Hally, o Secos e Molhados e o Apache do Tororó.