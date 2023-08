Projeto social de capoeira pede ajuda para continuar de portas abertas

Projeto fica no bairro do Uruguai, em Salvador. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

A capoeira chegou à Bahia como instrumento de resistência contra a opressão das pessoas negras escravizadas no período colonial. No projeto social “Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, a arte marcial ancestral tem seu caráter de resistência ampliado como uma ferramenta de educação e cidadania para crianças e adolescentes do bairro do Uruguai, em Salvador.



O Sou Bamba na Capoeira é uma iniciativa da Associação Internacional de Capoeira - Os Bambas do Sol Nascente de Salvador, fundada em 2013, pelo mestre capoeirista Teodoro Neto, mais conhecido como mestre Teodoro. Até o primeiro semestre deste ano, a instituição oferecia, além das aulas de capoeira, excursões, merenda, oficinas formativas, mantinha uma banda de percussão e atendia cerca de 40 alunos a mais do que mantém atualmente.

A queda no número de doações e o fim de alguns programas de incentivo obrigaram mestre Teodoro a encerrar a oferta de merenda, as excursões e as aulas com a banda percussiva, o que levou alguns alunos a deixarem o projeto, principalmente, pela ausência da alimentação, que era oferecida no intervalo das atividades. Antes dos problemas surgirem, o projeto atendia 120 crianças, agora atende 80.

“Infelizmente é uma realidade triste. Nós pedimos ajuda em todos os campos. Nós trabalhamos de maneira totalmente social, sem nenhuma cobrança. É triste, mas a nossa percussão ficou insustentável. A única coisa que estamos conseguindo levar são as aulas de capoeira, cidadania e musicalidade”, lamenta mestre Teodoro.

Além de recontratar os professores e retomar as antigas atividades, o gestor também deseja renovar os uniformes dos alunos. Do outro lado, mesmo diante das dificuldades, a comunidade acumula muitos elogios ao Sou Bamba na Capoeira. Aos 14 anos de idade, Miguel da Fonseca reconhece que mudou sua perspectiva sobre a educação por causa do projeto.

O estudante do nono ano do ensino fundamental frequenta as aulas de capoeira e participa das outras atividades da associação há nove anos. Depois de o irmão mais velho insistir muito, Miguel foi para uma das aulas à contragosto e se apaixonou. “Nós somos acolhidos e recebemos uma atenção incrível. Eu vi meu irmão melhorar nas aulas e aumentar as notas. Aconteceu a mesma coisa comigo”, conta Miguel.

A mãe de Miguel, Mônica Fonseca, confirma o que o filho diz e compartilha da mesma sensação de felicidade com o projeto. “Eu gostei da evolução dos dois, comportamento, tudo. Meu mais velho se desenvolveu bastante”, conta com orgulho. O irmão mais velho de Miguel permaneceu no Sou Samba na Capoeira durante dois anos, dos 16 aos 18 anos.

Parte da atenção descrita por mãe e filho é materializada no programa de Avaliação de Méritos e Resultados (AME) da associação do Sou Samba na Capoeira. A atividade consiste na comunicação entre o projeto e as escolas dos alunos para saber se eles realmente estão frequentando a escola, como estão se comportando e se estão tendo um desenvolvimento positivo.

De acordo com mestre Teodoro, estar devidamente matriculado e frequentando as aulas são os únicos pré-requisitos para integrar o projeto, que atende adolescentes de 7 a 14 anos. “É um mecanismo de avaliação que nós temos, em que fazemos visitas aos professores deles em salas de aula ou com o diretor. Em cima disso, fazemos um trabalho forte no projeto”, descreve.

Para o encanador Luiz Henrique Conceição, de 43 anos, pai de Luiz Henrique Filho, de 13 anos, é por causa desse cuidado que o projeto não pode definhar. O filho dele já participa há sete anos. “Eu queria muito que as ajudas que o projeto recebia voltassem. É uma iniciativa que visa o futuro dessas crianças e tira da rua”, destaca Luiz pai.

Quem quiser contribuir para o Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira deve entrar em contato, através do site (capoeirasolnascente.org.br) ou pelas redes sociais (@teodoromestre).