Projeto vai distribuir gratuitamente 6 mil livros por Salvador nesta terça (25)

Em homenagem ao Dia do Escritor, nesta terça-feira (25), a Fundação Gregório de Mattos (FGM) vai realizar mais uma edição do projeto 'Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento'. A ação vai distribuir gratuitamente livros em diversas localidades de Salvador, com objetivo de estimular a leitura.



A novidade deste ano é que a iniciativa terá formato itinerante e, como alvos, pontos de grande movimentação na cidade através da van Caravana da Leitura. Ao todo, 6 mil títulos foram selecionados para serem doados durante a ação.