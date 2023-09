Projeto vai doar ração para ONGs e protetores de animais em Salvador; veja como participar

Uma campanha de arrecadação de ração para animais resgatados da rua será realizada nesta quinta (21) e sexta (22). O projeto, que se chama “Ração para quem precisa”, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal (Secis) e visa garantir a alimentação adequada para os animais que estão sob proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão selecionados ONGs e protetores de animais independentes que tenham a partir de 20 animais (cães e gatos) resgatados no espaço e declaração de hipossuficiência. Os interessados podem se inscrever no link https://sustentabilidade.salvador.ba.gov.br/.

Quem for contemplado será submetido a vistoria obrigatória dos espaços em que criam os animais para confirmar as condições exigidas e finalizar as etapas de seleção.