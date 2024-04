CONCENTRAÇÃO

Proporção de médicos em Salvador é cinco vezes maior do que no interior do estado

Dados foram revelados pela pesquisa Demografia Médica 2024

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2024 às 07:00

Maioria dos profissionais se concentra na capital Crédito: Pixabay/Reprodução

O crescimento exponencial do número de médicos na Bahia não garante que os profissionais estejam bem distribuídos no estado. Enquanto Salvador tem 6,73 médicos a cada mil habitantes, a proporção no interior é de 1,13 - quase seis vezes menor. Os dados foram revelados pela pesquisa Demografia Médica, do Conselho Federal de Medicina, divulgada na segunda-feira (8).

A capital tem 16.309 médicos, o que representa 55% do total de 29.611 profissionais da Bahia. Com os serviços concentrados, pacientes do interior atravessam longas distâncias para conseguir atendimento. Uma gravidez de risco foi o motivo para que Tarcilla Barros, de 40 anos, viajasse 360 quilômetros de ambulância. O trajeto corresponde à distância da cidade onde mora, Ipiaú, até Salvador.

“Eu tenho problema de pressão alta e desenvolvi pré-eclâmpsia, que é uma condição de risco para a gestação. Precisei ser levada para ser internada em Salvador e foram mais de cinco horas de viagem”, conta. A filha de Tarcilla nasceu poucas horas depois da chegada à capital. Elas só receberam alta médica para retornar ao interior sete dias após o parto.

Em 13 anos, o número de médicos cresceu 74%, atingindo a marca de 29.611 profissionais no estado. A preferência dos formados por permanecer na capital não é exclusividade da Bahia. A cada dez médicos no Brasil, quase seis estão em cidades com mais de 500 mil habitantes. Os municípios com menos de 100 mil habitantes têm, juntos, menos de 15% dos profissionais em atividade no país.

Otávio Marambaia, presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), reconhece que as condições de trabalho nas cidades do interior não são atrativas para boa parte dos médicos. “A capital sempre deteve o maior número de médicos porque eles buscam melhores condições profissionais. Tanto em relação aos salários, como o acesso às tecnologias”, diz.

O presidente analisa que mesmo com a interiorização dos cursos de medicina na Bahia, os médicos ainda preferem migrar para os grandes municípios depois de formados. A pesquisa Demografia Médica aponta que a região Nordeste tem 2,22 médicos a cada mil habitantes - proporção menor do que a média nacional, que é a de 2,81. O Sudeste concentra a maior densidade de médicos: 3,76 por mil habitantes.