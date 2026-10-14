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Proteção animal: MP-BA cobra acordo e pede multa de R$ 50 mil à Prefeitura

Medida prevê castrações mensais, atendimento veterinário e instalação de 80 comedouros e bebedouros em Santaluz

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:43

Animal morto ficou na via
Animal morto ficou na via Crédito: Ed Santos/Acorda Cidade

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionou a Justiça para obrigar a Prefeitura de Santaluz a cumprir um acordo de proteção animal firmado em 2022. O órgão também pede a aplicação de multa de pelo menos R$ 50 mil por obrigações que, segundo a promotoria, não foram cumpridas integralmente.

Proteção animal

Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Reprodução
Alcebíades, macaco de Marcell Moraes por Reprodução/Instagram
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Reprodução
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Gatos costumam aceitar melhor o carinho em áreas como bochechas, queixo e base das orelhas, desde que o toque respeite os sinais do animal por Ivanhercaz/Wikimedia Commons
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Animal foi agredido em estrada por homem na Bahia por Reprodução
'Nós buscamos o animal e preparamos todo o ambiente para que a família possa começar a elaborar o luto', esclarece por Freepik
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade por Reprodução/ PCBA
[Edicase]As características marcantes do spaniel bretão fizeram com que ele ganhasse espaço também como animal de estimação (Imagem: Serova_Ekaterina | Shutterstock) por Imagem: Serova_Ekaterina | Shutterstock
[Edicase]O pinscher é um animal que aprende muito com a exploração de novos ambientes (Imagem: Dora Zett | ShutterStock) por Imagem: Dora Zett | ShutterStock
aNIMAL FOI RESGAT por Reprodução | PCDF e PCSC
Andrey Guilherme é investigado por maus tratos contra animal por Reprodução
Animal estava amarrado a uma árvore próximo dos corpos por Reprodução/Redes Sociais
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O furão nasce surdo e cego, sendo que esses sentidos vão melhorando conforme o desenvolvimento do animal por Reprodução/Shutterstock
[Edicase]O urso-pardo pode sentir o cheiro de um animal morto a mais de 30 km de distância (Imagem: Sergey Uryadnikov | Shutterstock) por Imagem: Sergey Uryadnikov | Shutterstock
[Edicase]Diversas espécies do reino animal têm dezenas ou até centenas de milhões de receptores olfativos (Imagem: Wandering views | Shutterstock) por Imagem: Wandering views | Shutterstock
Animal foi encontrado por moradores e levado para o Instituto do Meio Ambiente por Divulgação
Animal foi encontrado por moradores por Divulgação
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[Edicase]No frio, devido à redução de atividades físicas, o animal pode ganhar peso (Imagem: Masarik | Shutterstock) por Imagem: Masarik | Shutterstock
Animal foi contido por cordas e sedado por Reprodução
Animal já havia sido visto em outras cidades por Reprodução
Vítima foi pisoteada por animal bovino. Imagem é ilustrativa por Shutterstock
[Edicase]Alguns sintomas podem indicar infecção no ouvido do animal (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
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[Edicase]O chihuahua é um animal corajoso e muito apegado ao tutor (Imagem: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock) por
[Edicase]A medida do pescoço do animal é importante para a roupa não ficar apertada (Imagem: PTK | Shutterstock) por
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[Edicase]Preferências pessoais em relação às características de personalidade do animal de estimação devem ser levadas em consideração (Imagem: Magui RF | Shutterstock) por
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[Edicase]O uso da coleira contribui para a segurança do animal (Imagem: omystory | Shutterstock) por
[Edicase]Coleira ajuda a controlar a agitação do animal (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
Animal resgatado por Divulgação/Guarda Civil Municipal
O animal aguardou seu tutor idoso por cerca de quatro horas em frente à entrada do pronto-socorro por Reprodução/Facebook
shutterstock por shutterstock
[Edicase]As sessões de treinamento mental fortalecem o vínculo entre o tutor e o animal de estimação (Imagem: PRESSLAB | Shutterstock) por
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[Edicase]O tucano é considerado um animal selvagem (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock) por
[Edicase]O urso é classificado como um animal selvagem (Imagem: Sergey Uryadnikov | Shutterstock) por
[Edicase]A personalidade dócil e tranquila do ragdoll o torna um excelente animal de estimação (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
[Edicase]O tucano é um animal conhecido por ser sociável e formar grupos, voando em bandos em busca de alimento (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock) por
Animal foi levado para o Instituto de Mamíferos Aquáticos por Divulgação
[Edicase]Oferecer a mão para o cachorro cheirar permite que o animal se familiarize com seu cheiro (Imagem: tetiana_u | Shutterstock) por
[Edicase]Se o cachorro demonstrar sinais de desconforto, recue e dê espaço ao animal (Imagem: Benevolente82 | Shutterstock) por
O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) por Divulgação/PM-BA
O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) por Divulgação/PM-BA
Carroças de tração animal viraram polêmica em Feira de Santana por Acervo Pessoal
Animal morto ficou horas na via por Ed Santos/Acorda Cidade
Após o resgate, o animal foi avaliado pelos militares e estava sem ferimentos aparentes. por Divulgação/Corpo de Bombeiros
Após ato heróico, o animal ficou preso em telhado por Divulgação/Corpo de Bombeiros
Após ser retirado da água, animal não resistiu por Foto: Leitor CORREIO
Competição de Buzkashi, esporte nacional afegão, que é jogado entre duas equipes de cavaleiros que lançam uma carcaça de animal em um círculo. por SHARIF SHAYEQ/AFP
Ativistas dos grupos 'Onda de Libertação Animal' e 'Última Chance para animais' mostram os filhotes de cães mortos para consumo retirados de uma fazenda de carne. O protesto aconteceu em Seoul. por ED JONES/AFP
A Associação Antiespecista 269 Vida para a Libertação Animal faz uma vigília como parte de uma ação chamada "Noite fora do matadouro" , em protesto contra os maus tratos aos animais em Bazas, comuna francesa em Gironda. por GEORGES GOBET / AFP
Ativistas dos Direitos dos Animais protestam em Nova Deli. A Ong PETA solicitou que o governo central da Índia reforce as leis de proteção animal, que foram estabelecidas a mais de 60 anos. por CHANDAN KHANNA / AFP
Yangyang, um cão que necessita de rodasa para se locomover, em frente ao portão de um abrigo animal em Shenyang, no nordeste da província de Liaoning na China. por CHINA OUT/AFP
Restos do animal ainda atraíram interesse por Mauro Akin Nassor/CORREIO
Gabriela Aires oferece recompensa para quem encontrar animal por Acervo Pessoal
Animal já no seu habitat natural por Divulgação/Gads
Ambientalistas que resgataram o animal por Divulgação/Gads
Ambientalistas que resgataram o animal por Divulgação/Gads
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Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Reprodução

Entre as medidas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estão a realização mensal de, no mínimo, 30 castrações de cadelas e 30 de gatas, a oferta regular de atendimento veterinário e o acolhimento adequado de animais. O município também se comprometeu a instalar e manter pelo menos 80 comedouros e bebedouros na sede, nos distritos e povoados, com fornecimento diário de ração e água potável. Segundo a promotora de Justiça Suélen Lima Casé, as ações informadas pela prefeitura, como atendimentos veterinários, distribuição de ração, feiras de adoção e castrações, não comprovam o cumprimento contínuo de todas as obrigações. O pedido foi apresentado no último dia 7, mas o MP tornou pública a medida nesta terça-feira (13).

Na ação, o MP-BA pede que o município execute as medidas pendentes, apresente documentos que comprovem o cumprimento do acordo e entregue relatórios mensais durante os primeiros 12 meses. O TAC também previa a criação de um órgão municipal específico para a defesa animal, de um comitê gestor com participação do poder público e da sociedade civil e de programas permanentes de educação ambiental e manejo populacional de cães e gatos. Ainda de acordo com a promotoria, as ações de proteção animal devem ser mantidas de forma permanente e que alcancem toda a cidade, incluindo distritos e povoados

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