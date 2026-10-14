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Proteção animal: MP-BA cobra acordo e pede multa de R$ 50 mil à Prefeitura

Medida prevê castrações mensais, atendimento veterinário e instalação de 80 comedouros e bebedouros em Santaluz

Bruno Wendel

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:43

Animal morto ficou na via Crédito: Ed Santos/Acorda Cidade

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionou a Justiça para obrigar a Prefeitura de Santaluz a cumprir um acordo de proteção animal firmado em 2022. O órgão também pede a aplicação de multa de pelo menos R$ 50 mil por obrigações que, segundo a promotoria, não foram cumpridas integralmente.

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Entre as medidas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estão a realização mensal de, no mínimo, 30 castrações de cadelas e 30 de gatas, a oferta regular de atendimento veterinário e o acolhimento adequado de animais. O município também se comprometeu a instalar e manter pelo menos 80 comedouros e bebedouros na sede, nos distritos e povoados, com fornecimento diário de ração e água potável. Segundo a promotora de Justiça Suélen Lima Casé, as ações informadas pela prefeitura, como atendimentos veterinários, distribuição de ração, feiras de adoção e castrações, não comprovam o cumprimento contínuo de todas as obrigações. O pedido foi apresentado no último dia 7, mas o MP tornou pública a medida nesta terça-feira (13).