Protesto de rodoviários na Estrada do Coco termina com confusão e feridos após ação da PM

Protesto de rodoviários terminou em confusão na Estrada do Coco. Crédito: Reprodução

Ex-funcionários do transporte metropolitano fizeram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (3), bloqueando uma das pistas da Estrada do Coco, no sentido Aeroporto de Salvador. O ato foi encerrado depois que policiais militares chegaram e, segundo os manifestantes, usaram bombas de efeito moral e balas de borracha.



O sindicato da categoria diz que a manifestação, que não foi organizada por eles, era para cobrar pagamento de verbas rescisórias de empresas como BTM, VSA e Linha Verde, que ainda não teriam quitado os direitos de trabalhistas de mais de 500 ex-funcionários.

A direção do Sindmetro divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais repudiando a ação da polícia contra uma manifestação pacífica. "Lembramos que a polícia de choque só sai pra rua com ordem direta do Sr. governador. Não é necessário esse tipo de uso de força letal contra os trabalhadores que lutam por seus direitos. A direção do Sindmetro se coloca à disposição do governo para mediar esse conflito".

Imagens postadas nas redes do sindicato mostram o momento que uma fumaça branca se espalha pela via. Ferimentos de rodoviários também foram exibidos.

Em nota, a Polícia Militar diz que o Batalhão de Polícia de Choque foi até a BA-099 por volta das 7h50, para desobstruir a via, fechada durante o protesto. A corporação diz que havia cerca de 30 pessoas fechando duas vias da rodovia, no sentido Salvador, e foram feitas "diversas tentativas de negociação para a liberação da via, contudo os participantes passaram a obstruir a terceira pista".

A negociação continuou para liberar pelo menos uma faixa, sem sucsso. Quando o grupo passou a fechar a terceira via, a PM diz que "foi necessário o uso de artefatos de luz e som para dispersar os presentes". As vias foram liberadas em seguida.

Equipes da 81ª Companhia Independente (CIPM) também foram até o local e os manifestantes seguiram até a estação rodoviária de Lauro de Freitas, onde encerraram o protesto.