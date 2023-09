Prova de concurso para professor em Feira é cancelada após erro nas questões

A prova objetiva da seleção para professores temporários sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) de Feira de Santana foi cancelada por conta de um erro. A prova aconteceu no domingo (17), mas segundo a prefeitura da cidade das 35 questões aplicadas, 20 não estavam de acordo com o edital, em um erro cometido pela empresa responsável.



Antes da realização, a Secretaria Municipal de Educação não tem acesso à prova, por questões de sigilo e segurança. "O erro foi identificado pelos próprios candidatos logo no início das provas. A secretaria tomou conhecimento e decidiu suspender a aplicação da prova imediatamente", explica a secretária Anaci Paim.