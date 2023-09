Quadrilha especializada em furto de celular é desmontada na Bahia

Dezesseis pessoas que integram uma quadrilha especializada em roubos e furtos de celulares durante grandes eventos foram capturadas em Paulo Afonso, no norte do estado. Quarenta e dois aparelhos celulares foram encontrados com os criminosos no domingo (10).



A polícia desconfiou da presença do grupo na 31ª edição da Copa da Vela, após diversas vítimas terem os seus smartphones furtados durante a apresentação de um cantor. Os criminosos – em sua maior parte naturais do estado de Alagoas - jogaram spray de pimenta no meio do público e aproveitavam o descuido das pessoas que passavam mal.