Quadrilha especializada em furto de celular é presa no norte da Bahia

Dezesseis pessoas que integram uma quadrilha especializada em roubos e furtos de celulares durante grandes eventos foram presas em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Quarenta e dois aparelhos celulares foram encontrados com os criminosos no domingo (10).



Policiais desconfiaram da presença do grupo na 31ª edição da Copa da Vela, após diversas vítimas terem os seus smartphones furtados durante a apresentação de um cantor. Os criminosos – em sua maior parte naturais do estado de Alagoas – jogaram spray de pimenta no meio do público e aproveitavam o descuido das pessoas que passavam mal.