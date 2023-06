Qualidade de vida na Bahia cresce 35,7% em 10 anos, diz IBGE

Recuo da perda de qualidade de vida entre os baianos foi o quinto maior do país. Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Entre 2008 e 2018, o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV) na Bahia caiu 35,7%: de 0,308 para 0,198. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (23). A redução significa que houve aumento da qualidade de vida no estado, já que, quanto mais perto o índice ficar de zero, melhor.



O recuo da perda de qualidade de vida entre a população baiana foi o quinto maior entre todos os estados do Brasil; mais intenso que o do país como um todo (-30,8%); e o segundo mais acentuado do Nordeste, abaixo apenas do de Sergipe (-38,8%).

Ainda segundo o IGBE, a melhoria da qualidade de vida teve como reflexo um aumento do Índice de Desempenho Socioeconômico (IDS) na Bahia, que saiu de 4,609, em 2008, para 5,622, em 2018. A alta do IDS baiano, de 22%, também foi maior que a nacional (+12,8%) e a quarta mais intensa entre as unidades federativas.

Razões

Enquanto o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV) identifica as privações que as pessoas enfrentaram, o Índice de Desempenho Socioeconômico (IDS) avalia o progresso socioeconômico num balanço entre essas privações e a renda familiar disponível.

Entre as dimensões que podem levar a perdas de qualidade de vida, transporte e lazer foi a que mais perdeu importância em termos de impacto negativo no desempenho socioeconômico da Bahia entre 2008 e 2018, o que indica uma melhora da avaliação dessa dimensão por parte da população.

Por outro lado, as privações relacionadas a moradia foram as que mais ganharam importância como impacto negativo no período de 10 anos. Além disso, o acesso a serviços financeiros e padrão de vida se tornou a dimensão com maior efeito negativo sobre o desempenho socioeconômico do estado.

Sobre os índices

A partir dos resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017–2018 e seguindo recomendações das Nações Unidas, o IBGE elaborou, pela primeira vez, um índice multidimensional para a perda de qualidade de vida (IPQV) e um índice que mede o desempenho socioeconômico (IDS) — ambos já divulgados em 2021.

Após um trabalho de compatibilização da POF 2017–2018 com a de 2008–2009, foi possível traçar uma evolução desses indicadores em uma década.