“Quando eu vi os dois no chão, achei que tinham morrido”, diz mãe de criança atropelada por van

Veículo invadiu bar em Rio Sena. Crédito: Marina Silva

Enquanto voltavam de uma pizzaria na rua vizinha a que moram, Ana Rita dos Santos e sua família passaram por momentos de desespero. Mãe do menino de três anos atropelado por uma van desgovernada na noite de domingo (10) em Rio Sena e esposa do homem que também foi atingido pelo veículo, ela diz que a batida foi tão rápida que não conseguiu processar com clareza.



“Foi um desespero e tanto, porque eu não tive nem como socorrer no momento, porque não fiquei nada bem. Eu estava na frente com meu bebê menor e eles estavam andando atrás. Quando eu vi os dois no chão, achei que tinham morrido. Depois, algumas pessoas chegaram correndo e ajudaram a estancar o sangue. Depois disso, o primeiro carro que eu vi pela frente, pedi socorro”, conta.

Erivaldo Santos da Silva e Luiz Guilherme Santos foram atropelados em um bar da Rua Direita de Rio Sena, no Subúrbio de Salvador. Antes de parar no bar, o veículo veio pela rua e atingiu pelo menos um outro carro no caminho. O impacto da batida destruiu parte do muro e atingiu mesas do estabelecimento.

Pai e filho foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi. Com arranhões nas pernas e nas costas e ferimentos na coluna, Erivaldo teve alta ainda nesta segunda-feira (11). Já Luiz Guilherme segue internado e precisará ser transferido para outro hospital, de acordo com Ana Rita. “Ele está com hematomas no rosto e na cabeça, e o rosto está inchado ainda, bem machucado. Ele tomou os medicamentos e nós estamos só esperando ele ser transferido”, diz.

Abalada, Ana Rita afirma querer apenas justiça. “Por pouco, ele não tirou a vida de uma criança. Eu espero justiça, nós queremos que o motorista pague pelo que ocorreu”. O condutor segue custodiado no hospital.

Motorista recusou atendimento

No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender os feridos. O motorista da van não quis o atendimento e atacou os socorristas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lamentou o fato, ocorrido "em pleno atendimento". Diz ainda que prestou acolhimento aos socorristas e deu suporte necessário para apuração do caso pelas autoridades, com o registro de um boletim de ocorrência.

O motorista, um homem de 36 anos que não teve o nome divulgado, foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas lá voltou a recusar atendimento médico. Levado à Central de Flagrantes, ele estava muito agitado e chegou a danificar alguns equipamentos eletrônicos da delegacia, segundo a Polícia Civil.

O motorista foi conduzido então ao Hospital Geral do Estado (HGE). "Tão logo receber alta médica, ele será conduzido novamente para a Central de Flagrantes, para conclusão do procedimento e adoção das medidas cabíveis", diz a nota da polícia.

Nota da Polícia Civil desta segunda (11)