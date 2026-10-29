POLÍCIA

Quarto suspeito de matar famoso designer gráfico é preso na Bahia

Luciano Robatto foi atraído para um falso encontro por aplicativo de relacionamentos

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:10

Luciano Robatto Crédito: Reprodução

O quarto suspeito de envolvimento no latrocínio do designer gráfico Luciano Robatto Ramalho Sampaio, ocorrido em agosto de 2024, em Salvador, foi preso na manhã desta quinta-feira (29), na localidade de Riacho da Guia, no município de Inhambupe, no nordeste da Bahia.

Segundo as investigações, Luciano foi atraído por meio de um aplicativo de relacionamentos para um falso encontro. Ao chegar ao local combinado, ele foi surpreendido por quatro homens que pretendiam roubar seu veículo e outros pertences.

Ao tentar fugir, o designer gráfico foi contido e agredido pelo grupo até a morte. O corpo da vítima foi abandonado em uma via pública no bairro do Cabula VI, enquanto o veículo foi deixado no Loteamento Arvoredo, no bairro de Tancredo Neves.

A Polícia Civil identificou e indiciou quatro suspeitos pelos crimes de latrocínio, associação criminosa e ocultação de cadáver. Três dos envolvidos já haviam sido presos e, posteriormente, condenados pela Justiça. O quarto investigado foi encaminhado para os exames legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.