OCULTOU O CADÁVER

Quase 20 anos após crime, homem é condenado a 23 anos de prisão por homicídio na Bahia

Crime ocorreu em janeiro de 2007 e teria sido motivado por uma disputa por ponto de tráfico de drogas

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 11:22

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

O Juízo da Vara do Júri da Comarca de Camaçari condenou Roberto Antônio Roque da Silva a 23 anos, três meses e 29 dias de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado de A.J.S. A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na quinta-feira (8) e integra o TJBA Mais Júri, iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) voltada ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.

O crime aconteceu em janeiro de 2007 e teria sido motivado por uma disputa por um ponto de tráfico de drogas. Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu agiu com outras pessoas, a mando do chefe do tráfico do bairro Nova Vitória, e agrediu fisicamente a vítima até a morte. Após o homicídio, o grupo ocultou o cadáver.

O Conselho de Sentença, composto por sete jurados, reconheceu a materialidade e a autoria do crime. Os jurados também reconheceram duas qualificadoras: motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.