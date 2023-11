Quase 200 bombeiros e 40 viaturas permanecem no combate aos incêndios florestais na Bahia

Quase 200 bombeiros e cerca de 40 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanecem atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais que atingem a Bahia, nesta segunda-feira (27).



Entre as áreas de combate aos incêndios, estão as regiões Oeste, Norte, Sudoeste, Sul e Chapada Diamantina, no interior da Bahia nas cidades de Barreiras, Caém, Miguel Calmon, Saúde, Pindobaçu, Iraquara, Lençóis, Abaíra, Piatã, Jequié, Wenceslau Guimarães, Poções, Rio de Contas, Mucuri, Itamaraju, Prado, Porto Seguro, Belmonte e Maraú.