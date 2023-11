Quase cem ovos de tartaruga marinha são resgatados na praia da Barra

Cerca de 96 ovos de tartaruga foram resgatados na manhã desta sexta-feira (24), na praia da Barra, em Salvador. Uma equipe do Grupo de Apoio ao Turista (GAT) foi até lá após populares informarem que havia uma tartaruga marinha desovando no local. Com a confirmação, uma equipe especializada em resgate de animais silvestres do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal, foi acionada.



O coordenador do Gepa, Robson Pires, diz que a equipe fez um trabalho de busca e localizou os quase cem ovos na areia. “O litoral de Salvador é uma grande área de desova de tartarugas marinhas e o período dessas atividades foi iniciado no mês de outubro e se estenderá até março de 2024”, diz Robson.