Quase metade da produção de milho e soja ainda não foi plantada

O milho é uma das culturas mais ameaçadas com as altas temperaturas. Crédito: Shutterstock/Reprodução

As altas temperaturas e a ausência de chuvas influenciaram diretamente produções agrícolas na Bahia Até o momento, a área plantada de milho é de 70 mil hectares, 49% a menos da área prevista, que é de 135 mil. A soja, por sua vez, foi semeada em uma área correspondente a 1,2 milhão de hectares, portanto, 49% da área estimada falta ser plantada. Os dados são da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).



Em comparação ao mesmo período do ano passado, a área de milho plantada até o momento apresenta uma redução de 61%, enquanto a soja é de 35%. Em 2022, respectivamente, as áreas foram de 180 mil hectares e 1,86 milhão de hectares.

De acordo com o gerente de infraestrutura da Aiba Luiz Stahlke, o calor aumenta a temperatura do solo, causando problemas na germinação das sementes e no desenvolvimento das plantas já emergidas, o que gera danos ao setor. As altas temperaturas diminuem a umidade necessária do solo rapidamente, interferindo no ritmo de plantio dos produtores.

"Com o clima incerto, os produtores diminuem o ritmo de plantio. Por isso, os problemas de replantio são pontuais, sem registro de problemas em larga escala. O principal impacto causado pela condição climática é a quantidade de área plantada, que está bem abaixo do normal", explica Stahkle.

Dentre as culturas plantadas no Oeste baiano, o milho é a que mais sofre com problemas climáticos. Isso porque a falta de umidade no solo e as altas temperaturas afetam o potencial produtivo do grão em casa fase de seu desenvolvimento, desde a germinação até a floração. "Ele vai acumulando várias perdas ao longo do ciclo, diferente da soja, que pode se recuperar depois de apresentar problemas em vários períodos", pontua Stahkle.

Para amenizar os impactos do calor nas regiões de plantio, o ideal é semear em áreas direto na palha. Esse modelo protege o solo das altas temperaturas por terem uma cobertura vegetal, além de conservar a umidade do solo, como aponta o gerente da Aiba.

A semeadura da soja e do milho começaram, respectivamente, em outubro e novembro do ano passado. Stahkle ressalta que o objetivo era ter finalizado o plantio da soja, com uma ocupação de 2 milhões de hectares, o que não aconteceu pela falta de chuva. O processo de semeadura continua até o dia 10 de dezembro para as duas culturas.

Quanto ao prejuízo financeiro, ainda não há uma estimativa dos produtores. "Não há como estimar isso agora, porque não houve uma quebra, mas sim um atraso de plantio. Vamos ver depois da plantação, da condição da lavoura até a colheita, para ver se teremos algum prejuízo."

O clima é o principal fator ambiental associado à variabilidade da produtividade na agricultura e, consequentemente, da produção agrícola brasileira, principalmente para os sistemas de sequeiro, que ocupam a maioria das áreas de produção do país. É o que explica o engenheiro agrônomo Assis Pinheiro Filho, diretor de Desenvolvimento Agrícola, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri).

"As alterações climáticas figuram entre os fatores que mais afetam a produção agrícola, exigindo total atenção dos produtores. É essencial que os agricultores estejam preparados para enfrentar as mudanças climáticas e adotem práticas sustentáveis, inovadoras e tecnológicas", pontua.

Dentre as práticas citadas pelo especialista, estão: o manejo adequado do solo, o uso eficiente de água para irrigação e a proteção da biodiversidade. "Se bem realizadas, essas estratégias podem ajudar a mitigar os impactos das mudanças climáticas na agricultura", finaliza.

Procurada para repercutir o atraso no plantio, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Seca

Mais de 120 municípios baianos estão em situação de emergência por causa da seca, de acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). Na última sexta-feira, o grupo de trabalho e enfrentamento da seca na Bahia esteve em reunião com o governador Jerônimo Rodrigues para debater um plano de atuação do Estado nos próximos meses, além de apresentar um mapa da situação ao Governo Federal.

Segundo Jerônimo, o estado deve enfrentar a seca nos próximos quatro meses. “Nossa ação enquanto governo tem que ser afetiva. Por isso, nós viemos de Brasília, sentamos com o ministro Waldez [Góes, do Desenvolvimento Regional], com toda a equipe da Defesa Civil Nacional, para pensar estratégias para o fornecimento de água e alimento”.

Até o momento, são 123 municípios em situação de emergência por causa das condições climáticas. A reportagem entrou em contato com Sudec, solicitando quais são esses municípios, mas não obteve sucesso até o fechamento da matéria.