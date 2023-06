Quase R$ 200 mil serão devolvidos por concurso anulado em Feira

Após determinação publicada em edição extra do Diário Oficial de Feira de Santana na sexta-feira (16), cerca de R$ 200 mil arrecadados por meio das inscrições para a realização do Concurso Público e Processo Seletivo da Câmara Municipal — que teve sua anulação determinada — deverão ser devolvidos aos candidatos. Foi o que declarou a presidente da Casa, a vereadora Eremita Mota (PSDB), em entrevista ao Acorda Cidade nesta terça (20).



“Nós precisamos verificar um modo viável para a devolução de todo esse dinheiro às pessoas. Ainda estamos fazendo os estudos e vamos determinar como será a forma mais prática e rápida para que isso aconteça", disse Mota. Consta, também, no Diário Oficial o parecer final da Comissão de Sindicância Investigativa, que pede a anulação da dispensa de licitação 027/2022, que resultou na contratação da instituição responsável pela prestação de serviços técnicos especializados no certame, suspenso em janeiro.