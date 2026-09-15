JUSTIÇA

Quase três décadas: processos de até 28 anos saem da fila e vão a júri em cidade baiana

Comarca de Iguaí realizou 31 julgamentos entre fevereiro e agosto e prevê mais 15 sessões até o fim do ano

Bruno Wendel

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:05

TJBA Crédito: Reprodução

A fila de processos antigos começou a andar na Comarca de Iguaí, no sudoeste da Bahia. Entre fevereiro e agosto deste ano, foram realizadas 31 sessões do Tribunal do Júri, com julgamentos de casos que estavam parados há anos. Um deles era de 1998 e outros três, de 1999. A comarca reúne Iguaí, Ibicuí e Nova Canaã e atende cerca de 50 mil habitantes.



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Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), um dos julgamentos terminou com a condenação de um réu a 70 anos de prisão pelo assassinato de duas jovens e pelo estupro de uma delas. O crime aconteceu em agosto de 2002, na zona rural de Nova Canaã, mas o caso só foi levado ao júri em fevereiro deste ano, 23 anos depois.

“Eu me impressionei no dia do júri porque achava que não ia aparecer ninguém no fórum, mas as famílias das duas vítimas estavam lá em peso. A população tem comparecido às sessões”, afirmou o juiz Diogo Souza Costa, titular da Vara Criminal.