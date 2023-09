Quatro acusados são condenados a mais de 200 anos de prisão por chacina na Bahia

Quatro acusados por uma chacina que aconteceu em Itabela, no sul da Bahia, foram condenados a mais de 200 anos de prisão. O crime aconteceu em outubro de 2021, em um barraco na zona rural do município, deixando seis mortos, incluindo uma criança de 11 anos.



De acordo com a denúncia do Ministério Público, os quatro réus agora condenados e um adolescente foram até o local para roubar o valor de uma herança e depois matarma as vítimas.