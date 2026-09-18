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Quatro crianças são baleadas em ataque a tiros que matou três pessoas na Bahia

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:47

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia
Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia Crédito: Prefeitura de Rafael Jambeiro

Quatro crianças foram baleadas durante um ataque a tiros em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (18). Uma delas, identificada como Maria Eduarda Alexandrina Araújo, de dois anos, morreu. Dois homens adultos também não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, um dos homens foi identificado como Roberval Lima Araújo, de 32 anos. O segundo ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

Segundo a polícia, durante a ação criminosa, outras três crianças, de um, quatro e seis anos, e uma mulher de 26 anos também foram atingidas pelos disparos e socorridas para uma unidade hospitalar.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Disque Denúncia da SSP

O Disque Denúncia (DD) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira (18), informações que auxiliem a Polícia Civil na captura do suspeito.

Detalhes sobre o autor dos disparos e sua possível localização podem ser informados, com total sigilo, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas por dia e o anonimato é garantido por lei.

Tags:

Ataque

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