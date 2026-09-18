POLÍCIA

Quatro crianças são baleadas em ataque a tiros que matou três pessoas na Bahia

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte do estado

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:47

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia Crédito: Prefeitura de Rafael Jambeiro

Quatro crianças foram baleadas durante um ataque a tiros em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (18). Uma delas, identificada como Maria Eduarda Alexandrina Araújo, de dois anos, morreu. Dois homens adultos também não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, um dos homens foi identificado como Roberval Lima Araújo, de 32 anos. O segundo ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

Segundo a polícia, durante a ação criminosa, outras três crianças, de um, quatro e seis anos, e uma mulher de 26 anos também foram atingidas pelos disparos e socorridas para uma unidade hospitalar.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Disque Denúncia da SSP

O Disque Denúncia (DD) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira (18), informações que auxiliem a Polícia Civil na captura do suspeito.