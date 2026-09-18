Quatro crianças são baleadas em ataque a tiros que matou três pessoas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:47
Quatro crianças foram baleadas durante um ataque a tiros em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (18). Uma delas, identificada como Maria Eduarda Alexandrina Araújo, de dois anos, morreu. Dois homens adultos também não resistiram aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Civil, um dos homens foi identificado como Roberval Lima Araújo, de 32 anos. O segundo ainda não teve a identidade formalmente confirmada.
Segundo a polícia, durante a ação criminosa, outras três crianças, de um, quatro e seis anos, e uma mulher de 26 anos também foram atingidas pelos disparos e socorridas para uma unidade hospitalar.
Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Disque Denúncia da SSP
O Disque Denúncia (DD) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira (18), informações que auxiliem a Polícia Civil na captura do suspeito.
Detalhes sobre o autor dos disparos e sua possível localização podem ser informados, com total sigilo, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas por dia e o anonimato é garantido por lei.