Quatro homens morrem após trocar tiros com PM na Avenida Paralela

Um confronto com policiais militares, que aconteceu na madrugada deste sábado (15), na Avenida Paralela, em Salvador, acabou com quatro suspeitos mortos.



Segundo a PM, agentes das Rondas Especiais (Rondesp BTS) realizavam a Operação Erário, quando um veículo suspeito transitava de forma suspeita na Avenida General San Martin.



Os agentes pediram para o motorista parar o carro, mas o veículo seguiu em direção à Paralela.



Ao chegarem próximo da Av. Luís Eduardo Magalhães, os suspeitos saíram do carro e dispararam contra os militares, que revidaram.