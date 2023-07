Quatro homens são mortos em confronto com a polícia em Brejões

Quatro homens ligados a um grupo que teria cometido homicídios foram mortos no município de Brejões, no interior da Bahia. Os crimes aconteceram nos últimos dias e o grupo, segundo a polícia militar, planejava novos ataques.



Três revólveres, uma pistola e munições foram apreendidos com eles, nesta sexta-feira (14), por equipes da 3ª Cia do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Jequié).



A unidade deflagrou a Operação Paz no Vale para reprimir crimes contra vida por disputas do tráfico de entorpecentes.