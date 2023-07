Quatro homens são presos com carro roubado na Av. Aliomar Baleeiro

Quatro integrantes de um grupo criminoso que cometia roubos de carro, extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas foram presos na Av. Aliomar Baleeiro, no fim da tarde dessa quarta-feira (5). Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por receptação, tráfico, associação criminosa e porte ilegal de arma.



Há algumas semanas, ao identificar o modo de agir da organização criminosa, a a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) passou a mapeá-la. De acordo com as investigações, o grupo tem origem na comunidade da Iolanda Pires, em São Cristóvão, e agia sobretudo na madrugada, em locais como a BA-526. Além de roubar veículos, eles obrigavam as vítimas, de forma muito violenta, a realizar transferências financeiras via PIX para beneficiários também envolvidos nos crimes.