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Quatro homens são presos e adolescente é apreendido em operação contra o tráfico na Bahia

Um dos suspeitos morreu em confronto com a polícia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:11

9ª Coorpin Delegacia Territorial - Jequié
9ª Coorpin Delegacia Territorial - Jequié Crédito: Polícia Civil

Quatro homens foram presos e um adolescente foi apreendido durante a Operação Dominus, deflagrada pelas polícias Civil e Militar na manhã desta terça-feira (20), em Jequié, no centro-sul da Bahia. O grupo é investigado por integrar organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, os cinco também são investigados por envolvimento em outros crimes. A operação ocorreu nos bairros Joaquim Romão, Amaralina e Sítio Provisão. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão de adolescente, além de uma prisão em flagrante por tráfico de drogas e organização criminosa. Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Ainda conforme a polícia, um dos alvos da operação, Kauã Mercês Correia, de 18 anos, atirou contra equipes da Polícia Militar. Houve revide e, em seguida, o suspeito foi encontrado morto. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm.

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A operação mobilizou equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/Jequié), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Central e Gatti/Semiárido) e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste). Também participaram equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), das Rondas Especiais (Rondesp) e do Comando de Policiamento da Região do Médio Rio de Contas (CPR-MRC). As equipes seguem em campo para localizar outros alvos da Operação Dominus.

Tags:

Bahia Polícia Civil

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