Quatro homens são presos em Camaçari por retirar areia de dunas

Quatro homens foram presos no distrito de Abrantes, em Camaçari, durante a quinta-feira (6), por terem retirado areia de dunas locais. Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram flagrados por equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), que tinha recebido uma denúncia de extração ilegal de minério na região.



Com os suspeitos, foram apreendidos um caminhão e um trator. "Questionados sobre as licenças ambientais e autorizações pelo órgão competente, os indivíduos admitiram não possuí-las, tendo sido presos em flagrante, por crime ambiental", diz um trecho da nota da PM.