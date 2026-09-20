Quatro jovens morrem em acidente entre carro e ônibus na BA-131

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Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 20:25
Quatro jovens morreram em um acidente na BA-131, no município de Piritiba, no centro-norte da Bahia, na noite de sábado (19). A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.
As vítimas foram identificadas como Felipe da Silva Nascimento, morador da comunidade de Cantinho, e Caique Mariano da Silva, Iugleidson Oliveira Cruz e Thallison Pereira Santos, moradores do distrito de Porto Feliz.
De acordo com sites locais, o acidente envolveu um carro de passeio e um ônibus por volta das 20h10, no km 185 da rodovia, no trecho que liga a sede do município ao povoado de Porto Feliz.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:
Em nota, a prefeita de Piritiba, Leandra Belitardo, lamentou o ocorrido. "Os quatro jovens eram filhos de Piritiba e deixam familiares, amigos e suas comunidades profundamente entristecidos com essa perda irreparável", diz um trecho da nota.
A prefeita também decretou luto oficial de três dias no município. "Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos de Felipe, Caique, Iugleidson e Thallison, assim como com os moradores de Cantinho, de Porto Feliz e de todo o município. Que Deus conforte cada coração enlutado", escreveu.