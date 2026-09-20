TRAGÉDIA

Quatro jovens morrem em acidente entre carro e ônibus na BA-131

Vítimas moravamno município de Piritiba, no centro-norte da Bahia

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 20:25

acidente na BA-131 Crédito: Reprodução/Notícia Livre

Quatro jovens morreram em um acidente na BA-131, no município de Piritiba, no centro-norte da Bahia, na noite de sábado (19). A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

As vítimas foram identificadas como Felipe da Silva Nascimento, morador da comunidade de Cantinho, e Caique Mariano da Silva, Iugleidson Oliveira Cruz e Thallison Pereira Santos, moradores do distrito de Porto Feliz.

De acordo com sites locais, o acidente envolveu um carro de passeio e um ônibus por volta das 20h10, no km 185 da rodovia, no trecho que liga a sede do município ao povoado de Porto Feliz.

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Em nota, a prefeita de Piritiba, Leandra Belitardo, lamentou o ocorrido. "Os quatro jovens eram filhos de Piritiba e deixam familiares, amigos e suas comunidades profundamente entristecidos com essa perda irreparável", diz um trecho da nota.