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Quatro jovens morrem em acidente entre carro e ônibus na BA-131

Vítimas moravamno município de Piritiba, no centro-norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 20:25

acidente na BA-131
acidente na BA-131 Crédito: Reprodução/Notícia Livre

Quatro jovens morreram em um acidente na BA-131, no município de Piritiba, no centro-norte da Bahia, na noite de sábado (19). A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

As vítimas foram identificadas como Felipe da Silva Nascimento, morador da comunidade de Cantinho, e Caique Mariano da Silva, Iugleidson Oliveira Cruz e Thallison Pereira Santos, moradores do distrito de Porto Feliz.

De acordo com sites locais, o acidente envolveu um carro de passeio e um ônibus por volta das 20h10, no km 185 da rodovia, no trecho que liga a sede do município ao povoado de Porto Feliz.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Em nota, a prefeita de Piritiba, Leandra Belitardo, lamentou o ocorrido. "Os quatro jovens eram filhos de Piritiba e deixam familiares, amigos e suas comunidades profundamente entristecidos com essa perda irreparável", diz um trecho da nota.

A prefeita também decretou luto oficial de três dias no município. "Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos de Felipe, Caique, Iugleidson e Thallison, assim como com os moradores de Cantinho, de Porto Feliz e de todo o município. Que Deus conforte cada coração enlutado", escreveu.

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