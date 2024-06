SAÚDE

Quatro novos Centros de Parto Normal serão construídos na Bahia

As unidades serão em Ibotirama, Macaúbas, Santa Maria da Vitória e Porto Seguro

Quatro novos Centros de Parto Normal (CPN) serão construídos nos municípios baianos de Ibotirama, Macaúbas, Santa Maria da Vitória e Porto Seguro. A iniciativa faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) – Eixo Saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, com o investimento de R$ 93 milhões está prevista a construção de 30 CPNs em 19 estados brasileiros. Cerca de 36 mil atendimentos por ano serão feitos nestas unidades.

Os CPN serão compostos por cinco suítes de pré-parto, parto e pós-parto, com banheira, áreas internas e externas de ambulação, com espaços que possibilite a presença de acompanhante de livre escolha da mulher e áreas de apoio técnico e de estímulo ao parto normal e humanizado, em conformidade com a normas que regulamentam os serviços de obstetrícia e neonatologia, além de serem uma edificação inclusiva e sustentável.